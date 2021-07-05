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Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu - Son Dakika

Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu

05.07.2021 09:36

Kütahya'da yaşanan olayda kaza ihbarı alıp olay yerine giden Serhan Alışkan, yol üzerinde kaza ile ilgili ölçüm yapmaya başladı. Bu sırada hafif ticari bir aracın kendisine çapması sonucu metrelerce savrulan polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çarpan aracın şoförü ise gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesi Derbent köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında görev yapan polis memuru Serhan Alışkan'a, M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Saat 20.30 sıralarında gerçekleşen kazada ağır yaralanan polis memuru Alışkan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

YOL ÜZERİNDE ÖLÇÜM YAPIYORDU

Derbent köyü kavşağında meydana gelen kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Serhan Alışkan'ın da aralarında bulunduğu ekip olay yerine gitti. Yol üzerinde kaza ile ilgili ölçüm yapan polis memuru Alışkan'a, Harmancık istikametine giden M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit oldu

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Metrelerce savrularak ağır yaralanan polis memuru Alışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru Alışkan şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu

Polis Memuru, Derbent, Şehit, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu - Son Dakika


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