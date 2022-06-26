Kaza yerinden geçerken duyarsız kalmadı ambulans gelinceye kadar kurtarma ekiplerine destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza yerinden geçerken duyarsız kalmadı ambulans gelinceye kadar kurtarma ekiplerine destek verdi

26.06.2022 09:44

- Kaza yerinden geçerken duyarsız kalmadı ambulans gelinceye kadar kurtarma ekiplerine destek verdi Düğün konvoyları nedeniyle yol tıkandı ambulans gecikti, Acil Tıp Teknisyeni genç kız yaralıyı bir an olsun bırakmadı Manavgat'ta 2 kamyon çarpıştı yaralı araçta sıkıştı Manavgat'ta 2...

- Kaza yerinden geçerken duyarsız kalmadı ambulans gelinceye kadar kurtarma ekiplerine destek verdi

Düğün konvoyları nedeniyle yol tıkandı ambulans gecikti, Acil Tıp Teknisyeni genç kız yaralıyı bir an olsun bırakmadı

Manavgat'ta 2 kamyon çarpıştı yaralı araçta sıkıştı

ANTALYA - Manavgat'ta 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonda sıkışan yaralı sürücü kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Düğün konvoyları nedeniyle tıkanan yolda ambulans olay yerine ulaşmakta gecikirken, yoldan geçerken kazayı gören ve Acil Tıp Teknisyeni olduğu belirlenen genç bir kız, yaralının başından bir an bile ayrılmadan hem ekiplere hem yaralıya destek verdi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hüseyin Görgülü'nün kullandığı 41 AAY 101 plakalı kamyon ile Antalya istikametinden gelip Çolaklı Mahallesi'ne dönmekte olan Ömer Aksu'nun kullandığı 07 AVY 931 plakalı kamyonun Çolaklı Süral kavşağında kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan ve kamyon içerisinde sıkışan 41 AAY 101 plakalı kamyon şoförü Hüseyin Görgülü, sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye Birimi Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak araç içerisinde ambulansın gelmesi için bekletildi.

Genç ATT, yaralının başından ayrılmadı

Bu arada D-400 Karayolu üzerinde 2 ayrı düğün konvoyunun olması ve yolu tıkaması nedeniyle ambulans olay yerine gelmekte gecikti. Kamyonun kaza yaptığı yerden yaralının bulunduğu yere çıkan ve kurtarma ekibiyle sıkışan sürücüye nasıl hareket etmeleri gerektiğini söyleyen genç kız herkesin dikkatini çekti. Yaralının kamyondan indirilmesi sırasında da yaralının aşından ayrılmayan genç kız ambulans gelip yaralıyı alıncaya kadar olay yerinde ve yaralının başında bekledi. Ambulansın gelmesinin ardından sağlık görevlilerine kendisinin de 'Paramedik' olarak adlandırılan Acil Tıp Teknisyeni olduğunu, ambulansta görev yaptığını, adının Aleyna Sümer olduğunu belirten genç kız, yaralının durumu hakkında ambulansta gelen görevlileri bilgilendirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyonlar vatandaşlar tarafından itilmek suretiyle yoldan kaldırıldı ve yol açıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Ambulansta dünyaya getirdiği ikizlerine sağlık ekibinin ismini verdi Son dakika gündem: Ambulansta dünyaya getirdiği ikizlerine sağlık ekibinin ismini verdi Araçları uçurumun kenarında mahsur kalan gençleri ekipler kurtardı Araçları uçurumun kenarında mahsur kalan gençleri ekipler kurtardı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yerinden geçerken duyarsız kalmadı ambulans gelinceye kadar kurtarma ekiplerine destek verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 11:47:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza yerinden geçerken duyarsız kalmadı ambulans gelinceye kadar kurtarma ekiplerine destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement