Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Can alan kaza saat 08.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1869 Sokak'ta meydana geldi. Arife Demir (57), yakında oturan kızı Pınar Kaya'nın küçük yaştaki çocuğuna bakmak için yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Demir'e, Mustafa S. (42) yönetimindeki kamyon çarptı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ANNESİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE KRİZ GEÇİRDİ

Bu sırada çocuklarından birini okula götüren Pınar Kaya kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Yanındaki kızına sarılıp gözyaşı döken Kaya'yı polis ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

"KADIN BİR ANDA YOLA ÇIKTI"

Gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa S., gazetecilere "Kadın bir anda yola çıktı" dedi. Arife Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.