Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca "Ne kazası Mehmet abi" - Son Dakika

Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca "Ne kazası Mehmet abi"

20.01.2021 12:58

Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca "Ne kazası Mehmet abi" Ters şeride girip kaza yaptı, olay yerinden kaçtı, ehliyetsiz ve 1.

Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca "Ne kazası Mehmet abi"

Ters şeride girip kaza yaptı, olay yerinden kaçtı, ehliyetsiz ve 1.50 promil alkollü çıktı

Alkollü otomobil sürücüsü kazayı inkar etti, 8 bin TL ceza yedi

ANTALYA - Antalya'da alkollü şekilde ters yola girip kaza yaptıktan sonra yakalanan sürücünün tepkisi görenleri hayrete düşürdü. Ters şeride girip kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz otomobil sürücüsü polise yakalanınca "Ne kazası Mehmet abi" dedi. Yapılan alkol testi sonrası 1.50 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı tespit edilen Atilla Ç., ifadesi alınmak üzere Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken 8 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. Atilla Ç.'nin kullandığı 07 N 3461 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bora Ö. yönetimindeki 07 HB 251 plakalı otomobil ile kara kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar oluşurken alkollü olduğu anlaşılan Atilla Ç. olay yerinden kaçtı.

Atilla Ç.'nin peşine düşen polis, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Ç.'yi bir inşaatın arkasında yakaladı. Duvarın üzerine oturan Ç., polisin "Kaza yerinden niye kaçtın? Yürü kaza yerine!" demesi üzerine; "Ne kazası Mehmet Abi?" diyerek kaza yaptığını inkar etti.

Polisin ısrarı üzerine polisle birlikte olay yerine doğru yürüyen Atilla Ç., yolda tuvaletini yapmak için başka yöne saptı. Tuvaletini yapan Ç, daha sonra polis ekiplerince olay yerine getirildi. Yapılan alkol testi sonrası 1.50 promil alkollü olduğu öğrenilen Atilla Ç., ifadesi alınmak üzere Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Atilla Ç.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 8 bin TL idari para cezası uygulandı.

Görgü tanığı Recep Öncüler, kaza öncesi kazaya karışan aracın zikzaklar çizerek yolda ilerlediğini belirterek, "Biz limandan çıktık. O aracı süren adam sarhoştu herhalde. Araba sağ sol yapıyordu sürekli şerit değiştiriyordu. En son adam ters şeride girdi. Ters şeritten de normal kendi şeridinden gelen araçta ağır ağır gidiyordu. Sonra tam kafa kafaya geldiler. Kendi şeridinden gelen araba geri vitese katıp vurmamaya çalıştı. Ondan sonra ters şeritten gelen araç vurdu. Biz zaten buradaydık. Kaza yerine geçtik hemen. Çarpan adam 'Ben bu aracın sürücüsü değilim, bu arabanın sürücüsü olmadığım için bu beni ilgilendirmez' dedi ve gitti. Sonra polis amiri kovalamaya başladı. Bizde yardım ettik. Yerini bulduk ve yerini gösterdik polis amirine. Buldurlar sonra" dedi.

Alkollü sürücünün aracı çekici ile kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca Ne kazası Mehmet abi
Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca Ne kazası Mehmet abi
Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca Ne kazası Mehmet abi
Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca Ne kazası Mehmet abi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca 'Ne kazası Mehmet abi' - Son Dakika


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