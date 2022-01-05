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Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

05.01.2022 17:40

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Çok üzgünüz" Kayseri'nin Hacılar ilçesinde;

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış:

"Çok üzgünüz"

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde; kayak yapmak için Erciyes Dağı'na gelen Erciyes Üniversitesi Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 21 kişi de yaralandı. Bilgi almak için kaza yerine gelen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, gözyaşlarını tutamadı.

Erciyes Dağı'na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Özkan S.'nin kullandığı midibüs; Hacılar İlçesi'ne bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 21 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelerek bilgi alan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış İHA muhabirine yaptığı açıklamada; "Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Öğrencilerimizin vefat ettiğini duyduk. Olayı hemen araştırdık, üniversite veya kulübün bir faaliyeti olmadığını, öğrencilerin bireysel olarak ayarladıkları servisle kaymaya gelmişler. Çok üzgünüz" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı
Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı
Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

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Toros Dağları, Erciyes, Kayseri, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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