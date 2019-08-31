Son Dakika Haberleri: Kaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
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Kaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralı

2 saat önce

ADANA'da, trafik kazasına müdahaleye giden CANKUR ekibini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralı, System.String[]
ADANA'da, trafik kazasına müdahaleye giden CANKUR ekibini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik kazasına müdahale etmeye giden 01 ETS 91 plakalı CANKUR itfaiye aracı, Ferhat Suren yönetimindeki 06 DT 7425 kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan CANKUR aracı, kavşakta, park halindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çiçek diken belediye işçilerinin getirdiği minibüse çarpıp, devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


İtfaiye, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:16 Kaynak: DHA
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