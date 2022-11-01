İznik ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ali Karatekin, Boyalıca köyü kocaz mevkiinde trafik kazası ihbarı alınca olay yerine hareket etti.
Kaza yerine varan muhabir kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün abisi Mehmet Karatekin, olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada araç sürücüsü Osman Hekimoğlu ve eşi Ayşe Hekimoğlu'nun kolu kırılırken, bir diğer araç sürücüsü Mehmet Karatekin kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden haber muhabiri, kazaya karışan sürücünün ağabeyi olduğunu görünce büyük şok yaşadı - Son Dakika