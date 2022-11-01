Bursa'da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden haber muhabiri, kazaya karışan sürücünün ağabeyi olduğunu görünce büyük şok yaşadı - Son Dakika
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Bursa'da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden haber muhabiri, kazaya karışan sürücünün ağabeyi olduğunu görünce büyük şok yaşadı

01.11.2022 22:03

Bursa'da yaşanan bir trafik kazası ihbarı sonrası olay yerine haber yapmak üzere giden muhabir, kazaya karışan sürücülerden birisinin ağabeyi olduğunu görünce şoke oldu.

İznik ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ali Karatekin, Boyalıca köyü kocaz mevkiinde trafik kazası ihbarı alınca olay yerine hareket etti.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ AĞABEYİ ÇIKTI

Kaza yerine varan muhabir kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün abisi Mehmet Karatekin, olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada araç sürücüsü Osman Hekimoğlu ve eşi Ayşe Hekimoğlu'nun kolu kırılırken, bir diğer araç sürücüsü Mehmet Karatekin kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

İhbara giden muhabir, kazaya karışan sürücüyü görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kaynak: İHA
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Boyalıca, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden haber muhabiri, kazaya karışan sürücünün ağabeyi olduğunu görünce büyük şok yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden haber muhabiri, kazaya karışan sürücünün ağabeyi olduğunu görünce büyük şok yaşadı - Son Dakika
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