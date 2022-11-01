Kaza yerine varan muhabir kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün abisi Mehmet Karatekin, olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada araç sürücüsü Osman Hekimoğlu ve eşi Ayşe Hekimoğlu'nun kolu kırılırken, bir diğer araç sürücüsü Mehmet Karatekin kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: İHA

Boyalıca, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden haber muhabiri, kazaya karışan sürücünün ağabeyi olduğunu görünce büyük şok yaşadı - Son Dakika

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