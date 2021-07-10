Kaza yerine koştu, eşi için gözyaşı döktü - Son Dakika

KADIKÖY D-100 karayolunda önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprü ayaklarına çarptı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen eşi gözyaşlarını tutamadı.

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre 34 NZL 12 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Elyıldırım önünde ilerleyen Uğur Dağ'ın kullandığı 34 P O557 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yeşillik alana çıktıktan sonra Tuzcuoğlu köprüsünün ayaklarına çarparak durabildi. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı .Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZA YERİNE GELEN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI