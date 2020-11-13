Kaza yerini cep telefonuyla çeken sürücü başka kazayı görüntüledi - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sürücü, cep telefonuyla kaza yaptığı yeri çekerken, başka bir kazayı görüntüledi.

Numune Mahallesi'nde 21 KD 443 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşakta 31 KEH 55 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonrası aracından inen otomobil sürücüsü kaza yaptığı yeri çekerken, bu sırada başka bir otomobil ile motosikletin çarpışma anını görüntüledi.

Görüntülerde motosiklet üzerindeki 2 kişinin aynı kavşakta otomobilin çarpması sonucu yola savrulduğu görülüyor.

Yaralanan 2 kişi daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.