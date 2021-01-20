Kazablanka Belediye Başkanı, İsrail'le normalleşmedeki tutumu gerekçesiyle partisine istifasını sundu - Son Dakika

Kazablanka Belediye Başkanı, İsrail'le normalleşmedeki tutumu gerekçesiyle partisine istifasını sundu

20.01.2021 11:31
Kazablanka Belediye Başkanı, İsrail'le normalleşmedeki tutumu gerekçesiyle partisine istifasını sundu, System.String[]

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kazablanka Belediye Başkanı Abdulaziz el-Umari, partisinin İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşmasında takındığı tutumu gerekçe göstererek istifa dilekçesini genel sekreterliğe gönderdi.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kazablanka Belediye Başkanı Abdulaziz el-Umari, partisinin İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşmasında takındığı tutumu gerekçe göstererek istifa dilekçesini genel sekreterliğe gönderdi.

Fas merkezli haber sitesi ya Biladi'nin parti içerisinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, genel sekreterliğe ulaşan istifa talebinin "büyük olasılıkla kabul edilmeyeceği" yönünde bir kanaatin olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca söz konusu kaynağın, "Şu an ihtiyaç duyulan şey istifa etmek değil. Sadece partinin değil bütün ülkenin acı çektiği durumdan bir çıkış yolu aramaktır." ifadelerine yer verildi.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed 10 Aralık 2020'de yaptığı açıklamasıyla ülkesinin İsrail ile diplomatik ve ikili ilişkilerinin "mümkün olan en kısa süre içeresinde" tekrar başlatılacağını duyurmuştu.

İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında Rabat'a gelen ilk İsrail heyeti ile 22 Aralık 2020 tarihinde normalleşme anlaşması imzalanmıştı ve bu parti içerisinde tepkilere neden olmuştu.

Casablanca, İsrail, İstifa, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazablanka Belediye Başkanı, İsrail'le normalleşmedeki tutumu gerekçesiyle partisine istifasını sundu - Son Dakika


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