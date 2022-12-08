Aksaray'da yaşanan trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da yaşanan trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı

08.12.2022 17:14

Aksaray'da, kullandığı otomobille Şammaz Çağlayan adlı vatandaşın otomobiline çarparak ölümüne neden olan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Aksaray- Adana kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Adana'ya gitmek için yola çıkan Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın kullandığı 06 FC 9643 plakalı otomobil, önündeki Şammaz Çağlayan yönetimindeki 60 TG 261 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 1 kişinin ölümüne neden olan belediye başkanı tutuklandı

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çağlayan'ın otomobili, yaklaşık 150 metre sürüklenip devrildi. Kazada sürücü Şammaz Çağlayan öldü. Yanındaki Şaban Çağlayan (38) ve Kasım Çağlayan (68) ile diğer otomobilin sürücüsü İsmet Çetinkaya ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada 1 kişinin ölümüne neden olan belediye başkanı tutuklandı

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu olan belediye başkanı İsmet Çetinkaya, kazada 1 kişinin ölümüne neden olduğu için gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şammaz Çağlayan, bugün öğle namazı sonrası Akçakent köyünde toprağa verildi. Şaban Çağlayan ile Kasım Çağlayan'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada 1 kişinin ölümüne neden olan belediye başkanı tutuklandı
İsmet Çetinkaya
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Belediye başkanının karıştığı kazada başkan tutuklandı Belediye başkanının karıştığı kazada başkan tutuklandı Aksaray'da ölümlü trafik kazasına karışan Belediye Başkanı Çetinkaya tutuklandı Aksaray'da ölümlü trafik kazasına karışan Belediye Başkanı Çetinkaya tutuklandı

İsmet Çetinkaya, Akıncılar, Çağlayan, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da yaşanan trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:04 Başkan Dursun Özbek'ten "Ronaldo ne zaman geliyor?" sorusuna güldüren cevap: Yarın Florya'da
16:55 Oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Artık Paris'te yaşayacaklar
16:53 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi
16:46 Karısı ve çocuklarını yollayan Rus milyardere tuzak! Hayat kadınlarıyla birlikte evini soydular
16:26 ABD'li basketbolcu Brittney Griner, Rus silah tüccarına karşılık serbest bırakıldı
16:08 Tacikistanlı çete İstanbul'u birbirine kattı! Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
16:11 İbrahim Tatlıses, 6 yaşındaki çocuğun "evlendirildiği" iddiası sonrası ateş püskürdü: Elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum
16:02 Diyanet, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği iddiasına tepki gösterdi: İslam'a göre böyle bir şey söz konusu olamaz
15:56 MHP'li vekilden Kürtçe'nin resmi dil olacağını söyleyen Ömer Öcalan'a cevap: Zorla yaptırmak isteyenlerin sonu sarı torba
15:37 Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurup katleden cani müezzine mahkemede son sözleri soruldu: Ne karar verilecekse razıyım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 17:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da yaşanan trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement