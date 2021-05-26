Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest - Son Dakika

Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest

26.05.2021 13:23

- Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest Babasını kaybettiği günden beri gözü yaşlı şekilde adalet isteyen kızı Damla Üstün Tazegül: "Adli Tıp Raporu geldiğinde bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak" "Her mahkeme kapısına gittiğimizde babamı...

- Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest

Babasını kaybettiği günden beri gözü yaşlı şekilde adalet isteyen kızı Damla Üstün Tazegül:

"Adli Tıp Raporu geldiğinde bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak"

"Her mahkeme kapısına gittiğimizde babamı yeniden kaybetmişiz hissine kapılıyoruz"

"Babamın üzerine toprak atıldı, artık o geri gelmeyecek benim mücadelem diğer insanlar için sessiz kalmamak"

Kazaya sebep olan sürücüye "şizofreni" tanısı konuldu, iddiaya göre tedavi olmadan ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 yıl önce sürücü S.Ç.'nin aracının çarpması neticesinde hayatını kaybeden Medeni Tazegül'ün kızı Damla Tazegül Üstün, "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakılan sürücünün, 3'üncü duruşmada da Adli Tıp Raporu çıkmaması sebebi ile serbestliğinin devam ettiğini belirterek, mahkeme sürecinin biran önce sonlanması ve suçlu kişinin ceza çekmesini gözü yaşlı şekilde istedi.

Damla Tazegül Üstün, 3 Aralık 2019 günü Serdivan ilçesinde babası 58 yaşındaki Medeni Tazegül'ü feci bir kazada kaybettiğini öğrendi. Faciaya sebep olan sürücü S.Ç., kaldırıldığı hastanede "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakıldı. Yaklaşık 2 yıldır, babası için adalet arayan Üstün'ün gözyaşı bir gün olsun dinmedi. Sakarya'daki mahkeme, aracı kullanan üniversite öğrencisi genç kızı Adli Tıp Raporu çıkana kadar tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Babasını kaybettiği günden beri sürücünün tutuklanması için "adalet" çağrısı yapan Damla Tazegül Üstün, 3'üncü duruşmada da kararın çıkmadığını ve Adli Tıp Raporu ile birlikte tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını ifade etti.

Adli Tıp Raporu gelmedi, mahkeme ertelendi

Yaşadığı mahkeme süreci hakkında bilgi veren Üstün, "Birinci mahkemede zaten karşı taraftan kimse gelmedi, sadece avukat savunma yaptı. Bizi dinlediler, bizimle beraber yaralanan diğer kadını dinlediler. Sorasında biz onların mahkemeye gelmelerini istedik. İkinci mahkemede de zorunlu olarak getirme kararı çıktı. Onun öncesinde de Eskişehir'de alınan raporu biz kabul etmedik, Adli Tıp'a gitmesini istedik. Adli Tıp'a gideceği günün birkaç gün öncesinde de Adli Tıp'a gitmemesi için özel bir hastaneye yatırdılar. İkinci mahkemeye annesiyle birlikte geldiler. Çok dik bir şekilde, hiç birini öldürdük, yaraladık bu bizim boynumuzun borcu tarzında bir yaklaşım görmedim. Tam tersi bizim gözümüzün içine baktılar, dik bir şekilde yani hala neden mücadele ediyorsunuz dercesine. Şimdi de üçüncü mahkememiz oldu. Bu mahkemede de hala Adli Tıp Raporu'nu bekliyoruz. Mahkeme de bu yüzden 11'inci aya ertelendi" dedi.

Sürücü bir gün dahi ceza almadı, gerçekler gün yüzüne çıkacak

Adli Tıp Raporu ile birlikte gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını ve sürücünün de cezasını çekeceğini söyleyen Damla Tazegül Üstün, "Benim babam 1 buçuk yıl önce öldü. 1 buçuk yıldır bir gün dahi olsun ceza almadı. Eskişehir'e gitti, oradan çıktı ailesinin yanına gitti. Bizim pes etmeyip Adli Tıp Raporu istememizin karşılığında ailesinin yanından ayrıldı. Onun haricinde 1 adam öldürdü, 1 kadın yaraladı. Bunun herhangi bir bedeli varsa da bu bedelleri ödemedi. İnşallah Kasım ayına ertelenen mahkemede Adli Tıp Raporu geldiğinde bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak ve S.Ç. katil olduğunu, kendisi de artık kabul edip cezasını çekecek" diye konuştu.

Ben yandım babamı kaybettim, diğer insanlar için sessiz kalmıyorum

Kazaya karışan sürücünün, mimarlık okuduğunu ve ofis açtığında diğer insanlara da zararı olabileceğini aktaran Tazegül Üstün, "Bu kız mimarlık okuyor ve kendine de ofis satın almış, şimdi mezun olacak. Gidecek ofisini açacak, ofisinde çalışmaya başlayacak. Belki de gerçekten hastaysa da ofisine gelen müşterilerine zarar verecek. Ben bu yüzden susmuyorum. Evet, ben yandım babamı kaybettim. Benim babamın üstüne toprak atıldı, artık o geri gelmeyecek. Benim mücadelem diğer insanlar için sessiz kalmamak. Eğer ortada suç varsa bu suçun bedeli ödenmesi gerekiyor. Sakarya'nın insanlarına da bunu söylemeye ve sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bu kız hastaysa bile tedavi olmak zorunda. Annesi ve babasının yanında oturup da hiçbir şey elde edemez. Gidip ofis açtığında birine zarar vermeyeceğini bilemeyiz ya da tekrar trafiğe çıktığında aynı şekilde birini ezeceğini de bilemeyiz" şeklinde konuştu.

Artık mahkeme kapısına gitme gücünü kendimde bulamıyorum

Mahkemenin 2021 yılı Kasım ayına ertelendiğini ve artık suçlunun cezasını çekmesini istediklerini sözlerine ekleyen Damla Tazegül Üstün, "Bizim Türk adaletinden tek istediğim şey şu. Biz her mahkeme kapısına gittiğimizde babamızı yeniden kaybetmişiz hissine kapılıyoruz. Çünkü bu sefer tam oldu, babamın yanına gittiğimde 'baba biz pes etmedik. Kanın yerde kalmadı' diyeceğimi düşünürken tekrar erteleniyor. Şimdi de 6 ay daha ertelendi. Ben artık o mahkeme kapısına gitme gücünü kendimde bulamıyorum. Pes etmeyeceğim, gideceğim ama artık kendimde o gücü de bulamıyorum. Benim Türk adaletinden tek isteğim artık suçlular suçunu kabullensin, cezasını çeksin. Biz de evimizde artık bir oh diyelim" ifadelerini kullandı.

Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest
Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest
Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest
Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest
Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest
Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest
Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest
Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest
Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest

Adli Tıp Raporu, şizofreni, Adli Tıp, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Akşener'le ilgili Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı! Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı

Son Dakika Haberleri
14:58 İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı
14:53 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı
14:37 Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
14:33 Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!
14:30 Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı
14:27 İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
14:26 Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı
14:01 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak
13:59 Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
13:52 Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler
İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı         
14:58
Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı         
14:46
Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı         
14:35
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç         
14:00
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti         
11:48
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti         
11:16
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 15:06:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement