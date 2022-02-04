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KAZADA 3 TAKLA ATAN ARAÇTAN EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE HAFİF YARALI KURTULDU - Son Dakika

KAZADA 3 TAKLA ATAN ARAÇTAN EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE HAFİF YARALI KURTULDU

04.02.2022 11:33

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada aracıyla taklalar atan sürücünün emniyet kemeri takması hayatını kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada aracıyla taklalar atan sürücünün emniyet kemeri takması hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza dün saat 17.45'te Oba mahallesi, Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan S.S.K (39) yönetimindeki 34 BCE 542 plakalı hafif ticari araca, ara yoldan çıkan M.A.M.'nın kullandığı 07 HPY 13 plakalı araç çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan araç taklalar atarak durdu. Kazada S.K.K. hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu. Sürücü S.K.K. taktığı emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza sonrası M.A.M ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında kaza sonrası aracın 3 takla attığı ve çevredekilerin sürücüye yardım etmek için aracın yanına gitmeleri yer alıyor.

KAZADA 3 TAKLA ATAN ARAÇTAN EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE HAFİF YARALI KURTULDU
KAZADA 3 TAKLA ATAN ARAÇTAN EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE HAFİF YARALI KURTULDU
KAZADA 3 TAKLA ATAN ARAÇTAN EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE HAFİF YARALI KURTULDU

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Antalya, Tragger, Alanya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZADA 3 TAKLA ATAN ARAÇTAN EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE HAFİF YARALI KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZADA 3 TAKLA ATAN ARAÇTAN EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE HAFİF YARALI KURTULDU - Son Dakika
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