Son Dakika Haberleri: Kazada 4 Yakınını Kaybeden Çocuğun Beyin Ölümü Gerçekleşti

Kazada 4 Yakınını Kaybeden Çocuğun Beyin Ölümü Gerçekleşti

36 dakika önce

Konya'da dün meydana gelen kazada ağır yaralanan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Kazada 4 Yakınını Kaybeden Çocuğun Beyin Ölümü Gerçekleşti, System.String[]
Konya'da dün meydana gelen kazada ağır yaralanan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Babasının kullandığı otomobilin dün tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Emin Can Kılçık'ın tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Murtaza (39), eşi Naile (36), oğlu Mert (8) ve babası Mehmet Emin Kılçık'ın (67) cenazeleri, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan Elif Dalkıran'ın (21) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya- Karapınar kara yolunda Murtaza Kılçık idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Orhan T'nin kullandığı tırla çarpışmış, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki eşi Naile, oğlu Mert ve babası Mehmet Emin Kılçık, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Sürücü Kılçık'ın ağır yaralanan oğlu Emin Can Kılçık ile baldızı Elif Dalkıran, hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:00 Kaynak: AA

Meram, Emin Can, Konya, 3. Sayfa
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