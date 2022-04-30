Kazada acı içinde yerde yatan kadına plaj şemsiyeli koruma - Son Dakika
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Kazada acı içinde yerde yatan kadına plaj şemsiyeli koruma

30.04.2022 16:55

Kazada acı içinde yerde yatan kadına plaj şemsiyeli koruma Antalya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı Antalya'da iddiaya göre önüne çıkan minibüse çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü park halinde otomobile arkadan çarptı.

Kazada acı içinde yerde yatan kadına plaj şemsiyeli koruma

Antalya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da iddiaya göre önüne çıkan minibüse çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü park halinde otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan kadın yolcu sıcaktan plaj şemsiye ile korundu.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı, Andızlı Mezarlık girişinde meydana geldi. Mezarlığa dönüş yapan Zekai E, idaresindeki 20 ZH 107 plakalı minibüse aynı güzergahta ilerleyen, C.S., idaresindeki 60 DE 110 plakalı motosiklet iddiaya göre sağ ön far bölümünden çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü sağda park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılara yardımına mezarlık önündeki vatandaşlar koştu. Yerde yatan kadın yaralı Ş.S'ye bir kadın sıcaktan etkilenmemesi için plaj şemsiyesi ile gölge oluşturdu. İki yaralı ambulanslarla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada acı içinde yerde yatan kadına plaj şemsiyeli koruma
Kazada acı içinde yerde yatan kadına plaj şemsiyeli koruma
Kazada acı içinde yerde yatan kadına plaj şemsiyeli koruma
Kazada acı içinde yerde yatan kadına plaj şemsiyeli koruma

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Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada acı içinde yerde yatan kadına plaj şemsiyeli koruma - Son Dakika


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