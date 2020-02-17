Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaza, 14 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde Ankara- İzmir E96 kara yolu Caferbey mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihli yönünden İzmir yönüne gitmekte olan Nurullah A. yönetimindeki 35 PK 429 plakalı otobüs ile ters yönden gelen Hakan Tankaya (46) yönetimindeki 45 LE 510 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü gazeteci Hakan Tankaya ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tankaya, tedavi gördüğü hastanede 4 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.


Tankaya'nın uzun yıllardır Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yaptığı öğrenildi. - MANİSA

Salihli, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Evli sevgilisini doktorla bir olup "hamileyim" deyip dolandırdı

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]