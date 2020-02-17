Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti

7 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü gazeteci Hakan Tankaya tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü gazeteci Hakan Tankaya tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaza, 14 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde Ankara- İzmir E96 kara yolu Caferbey mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihli yönünden İzmir yönüne gitmekte olan Nurullah A. yönetimindeki 35 PK 429 plakalı otobüs ile ters yönden gelen Hakan Tankaya (46) yönetimindeki 45 LE 510 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü gazeteci Hakan Tankaya ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tankaya, tedavi gördüğü hastanede 4 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.


Tankaya'nın uzun yıllardır Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yaptığı öğrenildi. - ANTALYA

Salihli, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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