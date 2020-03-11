Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza; öğle saatlerinde Düzce'nin Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezinden yeni otogar istikametine gitmekte olan Yiğitcan M. idaresindeki 81 AE 014 plakalı otomobil, yol kenarında ilerleyen Mücahit D.'nin (70) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü. Daha sonra yere savrulan yaşlı adam yerde kaldı. Ağır yaralanan 70 yaşındaki Mücahit D. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mücahit D. Kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:00:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]