Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti.
Kumcağız Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Akif E. (22) idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Nuri Can B.'nin (17) kullandığı bisiklet Suat Kılıç Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Nuri Can B., motosiklet sürücüsü Mehmet Akif E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan İbrahim Ö. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bisiklet sürücüsü Nuri Can B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 07:19 Kaynak: İHA
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