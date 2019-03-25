Son Dakika Haberleri: Kazada Ağır Yaralanan Çocuk da Öldü

Kazada Ağır Yaralanan Çocuk da Öldü

53 dakika önce

Samsun'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında annesi ölen 13 yaşındaki çocuk da hayatını kaybetti.

Kazada Ağır Yaralanan Çocuk da Öldü, System.String[]
Samsun'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında annesi ölen 13 yaşındaki çocuk da hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Fen Lisesi karşısında önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Demir idaresindeki 55 AZT 49 plakalı minibüs ile Kurtça Kaya yönetimindeki 60 AV 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kurtça Kaya, eşi Fatma Kaya (36), çocukları Özcan Kaya (13), Batuhan Kaya (6) ve Nisanur Kaya (9) yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Fatma Kaya tedavi altına altına alındığı hastanede önceki akşam hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki Özcan Kaya da tedavi altına alındığı hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:09 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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