Son Dakika Haberleri: Kazada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Kazada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

46 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Kazada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sefaköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Yasin Can Ebrem idaresindeki patpat, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobille çarpışmış, kazada patpat sürücüsü ağır yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen 20 yaşındaki Yasin Can Ebrem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:14 Kaynak: İHA

Sefaköy, Yasin Can, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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