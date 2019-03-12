Kazada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
46 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde patpat ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sefaköy
Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Yasin Can
Ebrem idaresindeki patpat, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobille çarpışmış, kazada patpat sürücüsü ağır yaralanmıştı.
Ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen 20 yaşındaki Yasin Can Ebrem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:14 Kaynak: İHA
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