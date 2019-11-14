Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde aracının patlayan tekerleğini değiştirmek isterken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan tır sürücüsü ise adliyeye sevk edildi.



Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Uşak istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan 35 HB 611 plakalı otomobilin sürücüsü Niyazi Çetinkol (26), Esenyazı kavşağı yakınlarına geldiğinde aracının sol arka lastiğinin patladığını fark edip, karayolu üzerinde aracını bariyerlere yanaştırıp patlayan lastiği değiştirmek istemişti. Çetinkol, lastiğini değiştirmek istediği sırada aynı yönde seyreden Engin E. (49) idaresindeki tırın çarpması sonucu tırın altında yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra ağır yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Kula Devlet Hastanesine, ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Bilinci kapalı olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve ezilmeler olan Çetinkol, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamadı.



Tır sürücüsü adliyeye sevk edildi



Tır sürücüsü Engin E. ise, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA