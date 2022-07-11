Kazada ağır yaralanan gençten 13 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika
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Kazada ağır yaralanan gençten 13 gün sonra acı haber geldi

11.07.2022 12:30
Kazada ağır yaralanan gençten 13 gün sonra acı haber geldi

Denizli'de 13 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'de 13 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Haziran 2022 tarihinde Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.M. idaresindeki 20 B 5990 plakalı otomobil, M.O. hakimiyetindeki 20 ADN 212 plakalı süt kamyonetiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savrularak hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri hafif yaralı olan sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Hüseyin Canbazoğlu'nu (15) hastaneye kaldırdı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Canbazoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 gün sonra hayata tutunamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ikameti olan Pınarkent Mahallesine cansız bedeni getirilen genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Hüseyin Canbazoğlu'nun babası Ahmet Canbazoğlu'nun Arefe günü paylaşım yaparak dua beklemesi görenleri duygulandırdı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan gençten 13 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika

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