Son Dakika Haberleri: Kazada Ağır Yaralanan Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kazada Ağır Yaralanan Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan özel güvenlik görevlisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada Ağır Yaralanan Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan özel güvenlik görevlisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Hasbi K. idaresindeki 06 HSB 55 plakalı otomobil önünde seyreden İdris G. yönetimindeki 55 ST 522 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen özel güvenlik görevlisi Erol Ceylan'a (37) çarparak ağır yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erol Ceylan yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:17 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gişelere Tersten Giren Otomobille Kafa Kafaya Gelen Aracın Sürücüsü, Faciayı Önledi 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 00:33:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada Ağır Yaralanan Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]