Son Dakika Haberleri: Kazada Ağır Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Kazada Ağır Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

3 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Kazada Ağır Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu Aybastı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Gürcü plakalı Lurı Khozrevanıdze yönetimindeki OD-007-BH tır, Zeki Özgen'in kullandığı 52 DM 409 plakalı motosikleti altına alarak yaklaşık 20 metre sürükledi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zeki Özgen ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Zekiye Özgen ağır yaralandı. Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zekiye Özgen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:21 Kaynak: İHA

Samsun, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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