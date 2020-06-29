Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Kadir Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Kadir Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. T.U. idaresindeki 34 TL 3238 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Açıkgöz idaresindeki 07 AHR 087 plakalı motosiklet caddede çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Kadir Açıkgöz kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Açıkgöz burada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:46 Kaynak: İHA
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