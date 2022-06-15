Kazada ağır yaralanan muhtar hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazada ağır yaralanan muhtar hastanede hayatını kaybetti

15.06.2022 09:36
Kazada ağır yaralanan muhtar hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç (60) hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç (60) hayatını kaybetti.

Kaza, Ovaköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Efeler istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki 79 MA 180 plakalı ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Muhtar İnanç ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İnanç'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan İnanç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İnanç'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yeniköy, Dalama, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan muhtar hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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