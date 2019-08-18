Kazada ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun'da hastanede tedavi altına alınan öğretmen hayatını kaybetti.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:28 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun
'da hastanede tedavi altına alınan öğretmen hayatını kaybetti.
Kaza, Sinop'un Durağan
ilçesi Greenpark mevkisinde dün meydana gelmişti. Cevat Karadeniz
idaresindeki otomobil başka bir otomobille çarpışmıştı. Kazada Cevat Karadeniz hayatını kaybetmiş, öğretmen olan kızı Fadime Ergişi (28) ile birlikte 3 kişi yaralanmıştı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen öğretmen Fadime Ergişi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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