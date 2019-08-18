Son Dakika Haberleri: Kazada ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti
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Kazada ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

14 dakika önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun'da hastanede tedavi altına alınan öğretmen hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun'da hastanede tedavi altına alınan öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, Sinop'un Durağan ilçesi Greenpark mevkisinde dün meydana gelmişti. Cevat Karadeniz idaresindeki otomobil başka bir otomobille çarpışmıştı. Kazada Cevat Karadeniz hayatını kaybetmiş, öğretmen olan kızı Fadime Ergişi (28) ile birlikte 3 kişi yaralanmıştı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen öğretmen Fadime Ergişi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Samsun, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:28 Kaynak: İHA
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