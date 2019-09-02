Kazada ağır yaralanan ömer, 20 gün sonra öldü
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AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Ömer Çine, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:09 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Bozdoğan
ilçesinde, motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Ömer Çine
, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 12 Ağustos'ta, Kemer
Barajı yolu Haydere mevkisinde meydana geldi. Aydın
'dan Bozdoğan yönüne giden S.Ç. yönetimindeki 07 NAL 87 plakalı otomobil, Süleyman Bayındırözen'in kullandığı 09 AAC 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Süleyman Bayındırözen olay yerinde yaşamını yitirken arkasındaki Ömer Çine ağır yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldrılıp tedaviye alınan Çine, doktorların müdahalesine rağmen bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Çine'nin ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
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