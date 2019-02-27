Kazada Ağır Yaralanan Onur, Kurtarılamadı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu babası İhsan Demirkıran (43) ölen, kendisi de ağır yaralanan sürücü Onur Demirkıran (21), tedavi gördüğü hastanede 15 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu babası İhsan Demirkıran (43) ölen, kendisi de ağır yaralanan sürücü Onur Demirkıran (21), tedavi gördüğü hastanede 15 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, Çorlu'ya bağlı Hıdırağa Mahallesi kamyon yolu üzerinde 13 Şubat'ta meydana geldi. Çerkezköy
'den Tekirdağ
yönüne giden Onur Demirkıran yönetimindeki 59 UB 453 plakalı otomobil, kamyon yolu üzerinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yolun sağındaki beton bariyere çarptı. Kazada sürücü Onur Demirkıran ağır yaralanırken, araçta bulunan babası İhsan Demirkıran olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alınan Onur Demirkıran, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Onur Demirkıran'ın cenazesi, hastane morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:36 Kaynak: DHA
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