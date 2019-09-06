Kazada ağır yaralanan özel harekatçı hayatını kaybetti

BİTLİS - Bitlis'te geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Muhammet Mert Altaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, memleketi Bitlis'e gelen Muhammet Mert Altaş (21),31 Ağustos günü Tatvan Kıyıdüzü Köyü yakınlarında trafik kazası geçirerek, ağır yaralanmıştı. Polis Memuru Altaş, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Altaş için Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, merhum polis memurunun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin katafalta konulmasının ardından yakınları cenazeye sarıldı. Gözyaşlarının aktığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Merhum polis memurunun özgeçmişinin okunmasının ardından dua yapıldı. Cenaze silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konulurken, Ahlat Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedilecek. Geçen yıl mezun olarak Şubat 2019 yılında göreve başlayan Altaş bekardı.