Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de trafik kazasında ağır yaralanan 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Kaza, dün öğle saatlerinde Eskişehir- Seyitgazi yolu Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde meydana geldi. Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir kablo hırsızlığı ihbarına gitti. Dönüş yolunda Mustafa Aşan'ın kullandığı 26 A 7527 plakalı ekip otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.