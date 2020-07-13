Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

ESKİŞEHİR'de trafik kazasında ağır yaralanan 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

ESKİŞEHİR'de trafik kazasında ağır yaralanan 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kaza, dün öğle saatlerinde Eskişehir- Seyitgazi yolu Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde meydana geldi. Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir kablo hırsızlığı ihbarına gitti. Dönüş yolunda Mustafa Aşan'ın kullandığı 26 A 7527 plakalı ekip otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

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ŞEHİT OLDU

Yaralılardan 28 yıllık polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Cengiz Kuloğlu ise yoğun bakıma alınmıştı. Öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen Cengiz Kuloğlu hayatını kaybederek şehit oldu. Emekliliğine 2 yıl kaldığı öğrenilen polis memurunun şehit haberi kentte üzüntüyle karşılandı. Kuloğlu için İl Emniyet Müdürlüğü önünde saat 17.00'da uğurlama töreni yapılacağı ve cenazesinin memleketi Muğla'ya gönderileceği belirtildi. Kazada yaralanan diğer polis memuru Mustafa Aşan'ın ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğu kaydedildi.


Mustafa Aşan, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:54 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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