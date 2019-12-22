Kazada ağır yaralanan şahıs 6 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Kazada ağır yaralanan şahıs 6 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

6 saat önce

Gümüşhane'de transit yolda karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, 6 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan şahıs 6 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

Gümüşhane'de transit yolda karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, 6 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.


Pazarlamacı 2 çocuk babası Mustafa Şeremet (39), 16 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki bir markette çalışma yaptıktan sonra transit yolun karşısındaki aracına doğru ilerlediği sırada Bayburt istikametine giden bir aracın hızla çarpması sonucu metrelerce savrulmuş ve ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alınan Şeremet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyü Artabel Mahallesi sakinlerinden Şeremet'in cenazesi, ikindi vakti Kemaliye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Şeremet, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:53 Kaynak: İHA
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