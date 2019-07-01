Kazada ağır yaralanan Sinan, ambulans helikopterle sevk edildi
1 saat önce
SİNOP'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla Samsun'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:41 Kaynak: DHA
SİNOP'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla Samsun
'a sevk edildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Boyabat
ilçesi Karacaören
mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çuval yönetimindeki 57 DD 443 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçen Sinan Sarıçoban'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre savrulan Sarıçoban ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarıçoban, ambulansla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Sarıçoban, ambulans helikopterle Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Sinop
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