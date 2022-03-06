Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti

06.03.2022 13:57
Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti

Geçtiğimiz gün Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu kazada ağır yaralanan stajyer polis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu kazada ağır yaralanan stajyer polis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Esat Kaya (24) yönetimindeki 66 HB 160 plakalı Opel marka otomobil ile Fikret Gürbüz (37) yönetimindeki 02 HT 056 plakalı Ford marka minibüs, Kahta ilçesi Esendere Köyü yakınlarında kafa kafaya çarpışmış ve kazada sürücüler ile birlikte minibüste bulunan Abubekir Atlamaz (51) ve Yakup Gürsoy (49) yaralanmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Esat Kaya'nın polis öğrencisi olduğu, staj yapmak üzere Adıyaman'a geldiği öğrenilmişti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan stajyer polis Esat Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esat Kaya'nın al bayrağa sarılı cenazesi hastane morgundan alınarak Gerger ilçesinin Güzelsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN

Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti

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Esat Kaya, Otomobil, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti - Son Dakika


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