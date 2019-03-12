Kazada Ağır Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti
25 dakika önce
Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Kastamonu- Karabük
karayolu üzerinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Kastamonu-Karabük karayolu Balçıkhisar
Köyü Mevkiinde 14 Şubat
'ta günü, Aziz Alptekin (54) idaresindeki 37 HE 552 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaza yapmıştı. Kazada aracın yolcu kısmında bulunan ve ağır yaralanan Ramazan Alptekin, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 27 gündür tedavisi süren Alptekin, yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aziz Alptekin de, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alındı. Öte yandan aynı kazada yolcu olarak bulunan Melek Alptekin (52) ve A.A. da yaralanarak aynı hastanede tedavi altına alındı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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