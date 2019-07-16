Son Dakika Haberleri: Kazada ağır yaralanan sürücü yaşama tutunamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada ağır yaralanan sürücü yaşama tutunamadı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücü yaşama tutunamadı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kula'da 14 Temmuz Pazar günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Orhan Acar kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içinden Gargar mevkiine gitmek isteyen Adem Doğruluk idaresindeki 45 SC 7567 plakalı araç ile, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman D. idaresindeki 16 EAM 34 plakalı tır Orhan Acar kavşağında çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ferdi Baykal(35), Necati Baykal(67) ve Adem Doğruluk, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan ağır yaralı Ferdi Baykal(35) ve Adem Doğruluk olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer ağır yaralı olan Necati Baykal'a(67) araçtan çıkarılmasının ardından 112 acil servis ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde tamamlanan Baykal da Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralılardan Ferdi Baykal(35) ve Adem Doğruluk yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, kalp masajı yapılan Necati Baykal(67) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Adem Doğruluk, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilmişti. 2 gündür Salihli Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Doğruluk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Doğruluk'un cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip Uşak'a bağlı Eşme ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, Eşme ebedi mezarlığına defnedildi - MANİSA
Manisa, Araç, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Yanan lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti Niğde polisinden bağ evine kumar baskını

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:30:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ağır yaralanan sürücü yaşama tutunamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]