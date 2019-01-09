Kazada Ağır Yaralanan Vatandaş Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 Ocak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişiden durumu ağır olan Nihat Akçay hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 Ocak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişiden durumu ağır olan Nihat Akçay hayatını kaybetti.
Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda, İsa Türk (40) yönetimindeki 55 EY 988 plakalı otomobil ile Önder Yamak'ın kullandığı 34 SD 5126 plakalı pikap çarpışmış, kazada sürücü Türk otomobilden dışarı fırlamış, yanındaki Nihat Akçay (52) ise araçta sıkışmıştı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Nihat Akçay, hastanede hayatını kaybetti. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:20 Kaynak: İHA
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