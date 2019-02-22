Son Dakika Haberleri: Kazada Ağır Yaralanan Yaşlı Adam 15 Gün Sonra Yaşamını Yitirdi

Kazada Ağır Yaralanan Yaşlı Adam 15 Gün Sonra Yaşamını Yitirdi

18 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Muhittin Bağcı tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazada Ağır Yaralanan Yaşlı Adam 15 Gün Sonra Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Muhittin Bağcı tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza; 6 Şubat günü Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. Gölpazarı ilçesinden İnhisar'a seyir halinde bulunan Aziz Yılmaz idaresindeki 11 SG 039 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhittin Yağcı (76) idaresindeki 26 FN 994 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 26 FN 994 otomobil sürücüsü Muhittin Yağcı ağır yaralanırken, araçlarda yolcu olarak bulunan Sevgi Usul (37) ve Ali Beşik (65) hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Yağcı Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Yağcı, buradan Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaşlı adam yaşam mücadelesine 15 gün dayanabildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli imam Muhittin Yağcı bugün ikindi namazına müteakip Gölpazarı'na bağlı Bedi Köyü'nde köy caminde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:28 Kaynak: İHA

İnhisar, Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa
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