Kazada ağır yaralanan yaşlı adam yaşama tutunamadı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine uçan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Nevzat Kacar (66), hayati tehlike kaydı ile sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saat 21.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Nevzat Kacar(66) idaresindeki 44 NP 476 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, yolun sol tarafındaki bir evin bahçesine uçtu. Bahçedeki bir ağaca çarparak yan duran otomobildeki sürücü, sıkışarak ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Kacar, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada başına aldığı darbelerden dolayı hayati tehlikesi devam eden Kacar, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kacar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA