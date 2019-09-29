Son Dakika Haberleri: Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti

23 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören yaya hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Beldesinde Seydi Vakkas Kozak (70) idaresindeki motosiklet yol kenarında yürüyen Muhammet Turan'a çarpmıştı. Yaşanılan kazada ağır yaralanan Seydi Vakkas Kozak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Seydi Vakkas Kozak, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Belören, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
TEM'de korkunç kaza! Annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı İzmir Karabağlar'da bir kişi havaya ateş açtı, özel harekat sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 13:38:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]