Son Dakika Haberleri: Kazada ağır yaralanmıştı, bitkisel hayatta yaşam savaşı veriyor
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Kazada ağır yaralanmıştı, bitkisel hayatta yaşam savaşı veriyor

1 saat önce

Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Hilal Elma, kaldırıldığı hastanede bitkisel hayatta yaşam savaşı veriyor.

Kazada ağır yaralanmıştı, bitkisel hayatta yaşam savaşı veriyor, System.String[]
Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Hilal Elma, kaldırıldığı hastanede bitkisel hayatta yaşam savaşı veriyor. Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gün Hasankeyf yolu Binatlı köyü girişinde meydana gelmişti. 72 AG 331 plakalı hafif ticari araç ile 72 AC 054 hafif ticari araç çarpışmış, kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan 21 yaşındaki Hilal Elma isimli genç kız, özel bir hastaneye kaldırıldı. Bitkisel hayatta olan genç kız yaşam mücadelesi veriyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:30 Kaynak: İHA
Batman, Hasankeyf, Güncel
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