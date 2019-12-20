Kazada ailesinden 4 kişiyi kaybeden Elmas: "Ağlamaktan gözlerim açılmaz olmuştu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada ailesinden 4 kişiyi kaybeden Elmas: 'Ağlamaktan gözlerim açılmaz olmuştu' - Son Dakika

Kazada ailesinden 4 kişiyi kaybeden Elmas: "Ağlamaktan gözlerim açılmaz olmuştu"

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin köprünün beton blokuna çarpması sonucu meydana gelen kazada eşini, annesini, babasını ve oğlunu kaybeden Musa Elmas, yaralı kurtulan kızı için ayakta durmaya çalışıyor.

Kazada ailesinden 4 kişiyi kaybeden Elmas:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin köprünün beton blokuna çarpması sonucu meydana gelen kazada eşini, annesini, babasını ve oğlunu kaybeden Musa Elmas, yaralı kurtulan kızı için ayakta durmaya çalışıyor.

Kazada eşi Aysel (35), annesi Emine (62), babası Telat (67) ve oğlu Telat'ı (14) kaybeden Musa Elmas'ın Hatipler Mahallesi'ndeki evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul eden Elmas, kazadan yaralı kurtulan 9 yaşındaki kızı Büşra Elmas'ın yavaş yavaş sağlığına kavuşmasıyla teselli buluyor.

Eşi, annesi, babası ve oğlunun yan yana toprağa verildiği Hatipler Mezarlığı'nı ziyaret ederek dua eden Elmas'ın gözyaşı dinmiyor.

Elmas, yaptığı açıklamada, kazayı duyduktan sonra hemen hastaneye koştuğunu, kızının, babasının eşinin ve oğlunun farklı hastanelerde olduğunu öğrendiğini söyleyerek, "Hangisine koşacağımı bilemedim. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

İlk babasının hayatını kaybettiğini öğrendiğini, oradan yoğun bakımdaki oğlunun yanına gittiğini anlatan Elmas, "Oğlumun da öldüğünü öğrendim. Eşimin Antalya'daki bir hastaneye sevk edildiği söylendi. Oğlum ve babam için ağlarken eşimin de hayatını kaybettiğini öğrenince yıkıldım. Tek dayanağım annem ve kızım kalmıştı. Bir gün sonra annem de öldü. Ağlamaktan gözlerim açılmaz hale gelmişti." ifadesini kullandı.

Tek tesellisi kızı

Kızının hastaneden taburcu olmasının tek tesellisi olduğunu anlatan Elmas, şunları belirtti:

"Bundan sonra kızım için ayakta duracağım. Kızım için çabalayacağım. Kızıma iyi bir baba olmaya devam edeceğim. Benim için en zor olanı da kızıma kötü haberleri vermek oldu. Psikolog ve pedagogdan destek aldık. Normalde her gün bir kişinin öldüğünü söyleyecektim. Bir gün, 'Kızım annen öldü', diğer gün, 'Kızım kardeşin öldü', bir sonraki günlerde de dedesi ve babaannesinin öldüğünü söyleyecektim. Doktorumuz bu durumun kızımda daha büyük yıkıntı oluşturacağını, bir seferde söylememiz gerektiğini belirtti. Doktorumuz eşliğinde kızıma kötü haberleri verdim. Birbirimize sarılarak ağladık. Eşim sağken hep bıyıklarımı kesmemi isterdi. Şimdi bıyıklarımı kestim. Mezarlığa öyle geldim. Arabayı da kazadan üç gün önce satılığa çıkarmıştık. Babam özellikle arabanın satılmasını istemişti. Satamadan arabayla kaza yaptılar."

Telat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağında beton bloğa çarpmış, kazada sürücü, eşi Emine, gelini Aysel (35), torunları Telat (14) ve Büşra Elmas (9) yaralanmıştı.

Yaralılardan sürücü Telat ile gelini Aysel ve torunu Telat Elmas, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetmiş, cenazeler Manavgat Hatipler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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