Kazada alev alan otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı Ofis kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Demiral idaresindeki 81 FC 006 plakalı otomobil, Taner Dağlı yönetimindeki 03 L 2852 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası Mustafa Demiral'a ait araç bir anda alev aldı. Yanan otomobil Sandıklı İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Kazada yaralanan Dağlı, ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa Demiral ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazada Afyonkarahisar- Antalya karayolu bir müddet trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımı ile çekilmesinden sonra trafik akışı sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR