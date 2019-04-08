Son Dakika Haberleri: Kazada Alev Alan Otomobilde Sürücü Yaralandı, Eşi Öldü

Kazada Alev Alan Otomobilde Sürücü Yaralandı, Eşi Öldü

1 saat önce

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobilin alev alması sonucu Aynur Güney (71) yaşamını yitirdi, aracı kullanan eşi Nizamettin Güney (73) ise yaralandı.

Kazada Alev Alan Otomobilde Sürücü Yaralandı, Eşi Öldü, System.String[]
SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobilin alev alması sonucu Aynur Güney (71) yaşamını yitirdi, aracı kullanan eşi Nizamettin Güney (73) ise yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akıncılar ilçesi kum ocağı mevkisinde meydana geldi. Suşehri'nden Erzincan'a gitmekte olan, Nizamettin Güney'in kullandığı 25 TT 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmendere Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak alev aldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kazadan sürücü Nizamettin Güney yaralı olarak kurtulurken, eşi Aynur Güney ise yaşamını yitirdi. Nizamettin Güney, ilk müdahalenin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aynur Güney'in cansız bedeni ise otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:29 Kaynak: DHA

Sivas, Akıncılar, Güney, Güncel
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