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Kazada anne oğul ölümden döndü

1 saat önce

Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi kontrolden çıkan otomobil, plaka takip sistemi direğine ok gibi saplandı.

Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi kontrolden çıkan otomobil, plaka takip sistemi direğine ok gibi saplandı. Araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarılırken, 2 kişi yaralındı. Kaza, saat 06.30 sularında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi Yenikapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinden Yenikapı istikametine seyir halinde olan Ahmet Söylemez idaresindeki 34 GV 8068 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı. Otomobil ardından refüjdeki plaka takip sistemi (PTS) direğine çarparak durabildi. Kazada, yaralanan sürücü Ahmet Söylemez kendi imkanlarıyla çıkarken, annesi Serpil Söylemez ise araçta sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde itfaiye ekipleri, sıkışan anne Söylemez'i kurtarmak için çalışmalara başlarken, sağlık ekipleri ise sürücü Söylemez'i tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından araçta sıkışan Serpil Söylemez'i kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalenin ardından her iki yaralı da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Temizlik çalışmalarının ardından kaza yapan araç, çekici yardımıyla kaldırılmasıyla, bir süre aksayan trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Kazada anne oğul ölümden döndü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Güncel
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