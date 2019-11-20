Son Dakika Haberleri: Kazada annesi yaralanan çocuğu jandarma teselli etti
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Kazada annesi yaralanan çocuğu jandarma teselli etti

6 saat önce

Düzce D-100 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç kum yığına çarparak durabildi.

Kazada annesi yaralanan çocuğu jandarma teselli etti, System.String[]

Düzce D-100 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç kum yığına çarparak durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazada jandarma ekipleri, araçtan çıkan küçük çocuğa kepini vererek teselli etti.


Kaza, 15.30 sıralarında D-100 karayolu İhsaniye köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Ç.'nin kullandığı 67 AAT 650 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolu İhsaniye köyü kavşağında seyir halinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refujde kum yığınına çarparak durabilen hafif ticari araçta bulunan Lütfite A. ve Çiğdem Ç. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılardan Çiğdem Ç.'nin korkan 6 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi ise ile sağlık ve jandarma ekipleri sakinleştirdi. Ambulansta sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sağlık probleminin olmadığı belirlenen E.Ç.'ye kaza ile ilgilenen jandarma ekipleri de kepini vererek teselli etti.


Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Jandarma, İhsaniye, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
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