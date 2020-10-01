Kazada araçta sıkışan çifti, itfaiye kurtardı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Seyfettin Y. ile eşi Emine Y., yaralandı. Araçta sıkışan çift, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

?Kaza, ilçeye bağlı eski Ankara Yolu'nda meydana geldi. İsa A. yönetimindeki 33 UF 066 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Seyfettin Y. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, araçta sıkışan Seyfettin Y. ile eşi Emine Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan çift, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.