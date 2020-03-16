Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

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Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
6 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:45 Kaynak: AA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Alınan bilgilere göre, sürücüsün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PE 266 plakalı minübüs, Kızıltepe- Viranşehir kara yolunun Hayvan Pazarı Kavşağında mevkisinde önünde tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinince çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerinin Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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