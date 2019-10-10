Son Dakika Haberleri: Kazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti
Son Dakika Güncel Kazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti

Kazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti

2 dakika önce

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Kampüsü içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

Kazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Kampüsü içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 üniversite öğrencisi yaralandı. Araçta sıkışan öğrencilerden Ramazan Ateş'in (20) kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla yüzünün fotoğrafını çekip, yarasını kontrol ettiği görüldü.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında AÜ Gazi Mustafa Kemal Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu önünde meydana geldi. Şakir Kavak (18) yönetimindeki 07 ZJ 628 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet tarafından sıkıştırıldı. Motosiklete çarpmamak için manevra yapan Kavak'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada, AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Şakir Kavak, ön koltukta oturan Berkan Moran (20) ve arka koltuktaki Ramazan Ateş yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ateş, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması başlattığı Ramazan Ateş, cep telefonunun kamerasıyla yüzünün fotoğrafını çekip yaraya baktı. Kurtarılan Ateş ile iki arkadaşı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından yaralılar, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.


Ramazan Ateş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı
Trump-Erdoğan görüşmesini dinleyen ABD'li yetkili: Başkan Trump omurgasız YEP'te yer alan yeni sistemle çalışanlar iki kere emekli olacak İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:10:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]